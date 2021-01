Polonia: nel 2020 prodotte emissioni di CO2 per il triplo della media Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la produzione energetica della Polonia ha determinato emissioni di CO2 tre volte superiori alla media dell'Unione europea. Lo rivela un rapporto del centro studi Ember, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Il rapporto, pubblicato oggi, spiega che la produzione energetica polacca nel 2020 ha comportato emissioni di CO2 pari a 724 grammi per chilowattora. La quantità è in calo, ma resta pur sempre la più alta in Ue e circa il triplo della media. Il Paese che è riuscito a fare meglio è la Svezia (13 grammi per chilowattora), seguito dalla Francia (55 grammi per chilowattora). Nel 2020 la produzione di energia elettrica in Ue è dipesa da fonti rinnovabili per il 38 per cento e da fonti fossili per il 37. E' la prima volta che le prime oltrepassano le seconde. L'energia derivante dal nucleare è stata pari al 25 per cento ed è calata di circa un quinto, come risultato dello spegnimento definitivo di reattori in Svezia e Germania e delle interruzioni prolungate in Francia e Belgio. Dall'eolico è dipeso nel 2020 il 9 per cento della produzione, dal fotovoltaico il 15 per cento. In Polonia queste due fonti contano per l'11 per cento e l'aumento del 10 per cento della produzione da fonti rinnovabili nel 2020 è ascrivibile soprattutto al solare. Ember evidenzia che, nonostante la pandemia di coronavirus, l'anno scorso la produzione da gas è scesa di appena il 4 per cento. Il rapporto ricorda anche che tra febbraio e luglio 2020 la produzione di elettricità dal carbone in Germania è stata inferiore a quella in Polonia. In quei mesi la Polonia è diventata per la prima volta il maggiore produttore di energia da carbone in Europa. (Vap)