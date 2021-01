Roma: arrestato 43enne per tentato omicidio durante controlli settimanali Polfer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della polizia Ferroviaria, emerge tra gli arrestati un 43enne nigeriano. Nella stazione ferroviaria di Roma Termini è stato arrestato per tentato omicidio. L'uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, per motivi ancora da accertare, verosimilmente legati all’occupazione di un giaciglio per la notte, ha aggredito un 26enne tunisino colpendolo alla testa con un bastone. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, evitando l’epilogo peggiore. Il 43enne, oltre a essere irregolare sul territorio nazionale, è ricercato dovendo scontare una pena di 10 mesi di reclusione per il reato di danneggiamento. (Rer)