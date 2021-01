Covid: von der Leyen ad Astrazeneca, rispettare accordi su consegne vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato al telefono questa mattina con l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, e "ha chiarito di aspettarsi che AstraZeneca rispetti le consegne dei vaccini concordate nel contratto e ha ricordato che l'Ue ha investito una somma significativa nell'azienda proprio per garantire che i prodotti arrivino per tempo, ancora prima dell'approvazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema)". Lo ha detto il portavoce della Commissione, Eric Mamer. "Ci aspettiamo che l'azienda trovi soluzioni per ovviare ai ritardi", ha aggiunto.(Beb)