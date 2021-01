Paesi Bassi: premier Rutte condanna manifestazioni violente contro il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese Mark Rutte ha condannato le rivolte avvenute nel fine settimana in tutti i Paesi Bassi, durante le quali i manifestanti hanno attaccato la polizia per protestare contro l'introduzione del coprifuoco notturno per rallentare la diffusione del coronavirus. Rutte ha definito le azioni dei manifestanti come "violenza criminale". Le forze di sicurezza olandesi hanno arrestato centinaia di persone durante gli incidenti, che hanno preso il via sabato sera e sono durati fino alla scorsa notte. "Questo non ha nulla a che fare con delle normali proteste, si tratta di violenza criminale e la tratteremo come tale", ha detto Rutte ai giornalisti fuori dal suo ufficio a L'Aia. Scuole e negozi non essenziali nei Paesi Bassi sono stati chiusi da metà dicembre, a seguito della chiusura di bar e ristoranti decisa già due mesi prima. Il governo di Rutte ha aggiunto il coprifuoco come misura di contenimento aggiuntiva da sabato per i timori che la variante britannica del Covid-19 possa presto portare a un aumento dei casi nel Paese. Il sindacato di polizia Npb ha reso noto che potrebbero esserci altre proteste in vista, poiché le persone diventano sempre più frustrate per la serrata che va avanti ormai da mesi. (Beb)