Energia: Colaninno (Piaggio), su transizione elettrica ancora incertezze su produzione ed emissioni

- Sull’elettrico sono più gli entusiasmi di certe categorie di persone rispetto a quelli degli addetti ai lavori: per questi ultimi la preoccupazione è che la mole di investimenti necessari per avere risultati efficienti nella grande trasformazione dei motori da termici ad elettrici non sia raggiungibile così come viene imposta dalle varie regolamentazioni o leggi. Così Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato di Piaggio, intervenuto oggi al webinar “Il mondo nel 2021: opportunità e rischi per le imprese al tempo della pandemia” organizzato dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “Ci sono numerose incertezze sul fronte della produzione: la modalità con cui riusciremo a produrre la quantità richiesta sul piano globale rimane un problema non risolto in termini sia economici che di emissioni”, ha spiegato, sottolineando che “la quantità di CO2 risparmiata nell’alimentare un motore elettrico potrebbe venire comunque generata producendo quell’energia”. Un altro aspetto, ha continuato, riguarda “i posti di lavoro in meno che dovremo gestire per introdurre l’elettrico al posto dei combustibili attualmente utilizzati: un calcolo non ancora effettuato, ma comunque nell’ordine di milioni di posti di lavoro”. Gli obiettivi di abbattimento delle emissioni, ha concluso, sono “giustissimi per quanto riguarda la necessità di risolvere i problemi associati all’inquinamento, ma mettono anche in moto rivoluzioni che oggi temo siano un po’ sottovalutate: non per cattiva volontà ma perché sono difficili da immaginare, soprattutto in termini di conseguenze”. (Ems)