Lavoro: Città metropolitana Roma, 167 dipendenti alla Regione Lazio, ok accordo per Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio metropolitano di Roma ha approvato, questa mattina, la cessione definitiva del ramo di azienda di Capitale Lavoro che trasferisce 167 dipendenti dalla società in house alla Regione Lazio. "Una soluzione che concretizza un percorso sia per i lavoratori, che da febbraio saranno incardinati nella struttura regionale, sia per il funzionamento dei Cpi (Centri per l'impiego, ndr) che nel frattempo da Città metropolitana sono confluiti nelle competenze regionali - spiega in una nota Teresa Zotta, vicesindaca della Città metropolitana di Roma -. Un importante risultato che mette in sicurezza il futuro professionale delle lavoratrici e lavoratori dopo un percorso di confronto politico e amministrativo fra i due enti".(Com)