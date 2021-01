Forza Italia: Gelmini, è salda in centrodestra, nessuno dei nostri sosterrà governo sinistra-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva: "Leggiamo ancora oggi fantasiose e bizzarre ricostruzioni su imminenti fuoriuscite di deputati dal gruppo di Forza Italia, pronti a sostenere un ipotetico governo Conte ter o addirittura a confluire nel partito, che non c'è, del presidente del Consiglio". La parlamentare aggiunge in una nota: "Chi ipotizza tali scenari confonde probabilmente l'auspicio di qualcuno con la realtà: è dall'inizio della legislatura che vengono annunciate emorragie copiose di parlamentari azzurri che non ci sono mai state, e che non avverranno neanche in questa fase per fare da stampella a un progetto fumoso e inconsistente. Il nostro movimento è saldo nel centrodestra - conclude l'esponente di FI -, e nessuno dei nostri ha alcun interesse a sostenere un governo a guida sinistra-M5s". (Com)