Lombardia: Grimoldi (Lega), grazie alla Regione altri fondi per 18 milioni destinati ai lavoratori autonomi

- “Solo nell'ultimo mese la Regione Lombardia ha messo a disposizione quasi 60 milioni di euro per sostenere i lavoratori autonomi penalizzati dall'emergenza sanitaria. Grazie alla proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, la giunta ha approvato l'ampliamento dei soggetti che possono beneficiare della misura 'Si! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia', mettendo a disposizione oltre 18 milioni di fondi ulteriori per quelle categorie di lavoratori non contemplati nelle misure precedenti, come i titolari di partite Iva non iscritte al registro delle imprese. Va ricordato che la Regione Lombardia appena tre settimane fa ha stanziato 40 milioni stanziati per i lavoratori autonomi senza partita Iva, privi di qualunque forma di sostegno del reddito e rimasti esclusi dai "decreti ristoro" del governo. Questo significa aiutare i nostri lavoratori in questo momento di reale difficoltà”. Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. (Com)