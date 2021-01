Giustizia: insediata nuovo pg a Milano, mi darò molto da fare per essere altezza miei predecessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesca Nanni si è insediata ufficialmente oggi come nuovo procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano. L'ex pg di Cagliari, sessantenne di origini liguri, è la prima donna a sedere dietro la scrivania che è stata di Francesco Saverio Borrelli e ultimamente di Roberto Alfonso. "Per me è un cosa naturale essere la prima donna a ricoprire questo ruolo alla Procura generale di Milano: sono estremamente soddisfatta e orgogliosa - ha spiegato ai cronisti - Nel corso della mia carriera mi sono accorta di aver sempre ricoperto la figura di prima donna in quell'incarico, sono stata procuratore generale a Cagliari, procuratore capo a Cuneo, e ancora prima a Sanremo e a Genova dove ho guidato la Dda. Mi impegnerò per meritarmi tanta stima in questo ufficio così importante, sicuramente tra le più importanti procure generali d'Italia. È un ruolo molto impegnativo e stimolante". A chi le ha chiesto quale possa essere il valore aggiunto che può portare una donna a capo di un ufficio giudiziario, il nuovo procuratore generale ha detto: "Nella mia esperienza ho sempre apprezzato la concretezza delle donne, che hanno grandi doti di organizzazione, e sono particolarmente brave, creative e concrete. Mi darò molto da fare per essere all'altezza dei miei predecessori, e Francesco Saverio Borrelli sarà un punto di riferimento pur non avendolo conosciuto, anche quando ero a Genova abbiamo sempre avuto come punto di riferimento gli uffici milanesi. Borrelli è una figura imprescindibile". In vista della sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario milanese, il pg Nanni ha anticipato l'intenzione "di fare qualche considerazione sul Covid, che ha sconvolto e continua a sconvolgere la vita in tutti gli aspetti. Sono convinta - ha sottolineato - dobbiamo cercare di sviluppare quei pochissimi aspetti positivi che derivano dall'esperienza del coronavirus, ad esempio un certo senso di comunità, che seppur timido ed embrionale è presente. Anche gli operatori del diritto si sono resi conto che possono collaborare tra loro, altrimenti la battaglia è persa. Ad esempio - ha concluso Nanni - sull'informatizzazione della giustizia sono stati fatti passi avanti che non erano stati compiuti in 10 anni". (Rem)