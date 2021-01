India: Alta corte Delhi, governo riferisca risposte WhatsApp a domande su privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Delhi ha chiesto al governo indiano di riferire le spiegazioni che riceverà da WhatsApp alle richieste del ministero dell’Elettronica e delle tecnologie informatiche. Il giudice Sanjeev Sachdeva, competente per un ricorso presentato contro i nuovi termini di servizio dell’applicazione di messaggistica, ha aggiornato il caso al primo marzo, in attesa dell’integrazione della documentazione da parte del governo. Nell’udienza odierna l’avvocato di Stato aggiunto Chetan Sharma ha riferito alla Corte quanto già diffuso dai media sulle obiezioni e le richieste di chiarimento rivolte alla società del gruppo Facebook. Uno dei legali di WhatsApp, Mukul Rohatgi, ha dichiarato che la compagnia risponderà al governo entro oggi. Un altro legale, Kapil Sibal, ha eccepito che l’attore del ricorso non è titolato a procedere perché si tratta di una questione tra il governo e Facebook e che l’Alta corte non può intervenire quando c’è un’autorità di regolamentazione competente in materia. Il ricorso all’esame dell’Alta corte, secondo il quale i nuovi termini di servizio violano il diritto alla privacy, è stato presentato dall’avvocato Chaitanya Rohilla, rappresentato dal collega Manohar Lal. (segue) (Inn)