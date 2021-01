India: Alta corte Delhi, governo riferisca risposte WhatsApp a domande su privacy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana la stampa indiana ha diffuso una lettera inviata dal ministero dell’Elettronica all’amministratore globale di WhatsApp, Will Cathcart, con la richiesta di ritirare i nuovi termini di servizio, insieme a un questionario nel quale indicare nel dettaglio i servizi forniti, le categorie di dati raccolte, le autorizzazioni e i consensi richiesti in India, l’architettura tecnica e i servizi di hosting, le politiche su dati e sicurezza informatica. La questione è sorta in seguito all’annuncio di WhatsApp di nuovi termini di servizio, che gli utenti devono accettare entro l’8 febbraio per continuare a usare l’applicazione di messaggistica. Il nodo è la condivisione dei metadati delle chat degli account aziendali con altre compagnie di proprietà di Facebook, come lo è WhatsApp. Sarebbero condivisi, tra l’altro, localizzazione e numeri telefonici. (segue) (Inn)