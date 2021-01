India: Alta corte Delhi, governo riferisca risposte WhatsApp a domande su privacy (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera si evidenzia anche un aspetto discriminatorio, perché le modifiche non sono previste per gli utenti dell’Unione europea. Gli utenti indiani sono circa 400 milioni, il numero più ampio di qualsiasi altro Paese; le modifiche riguardando, pertanto, una significativa porzione della popolazione, in un momento in cui una commissione parlamentare congiunta sta discutendo un disegno di legge sulla privacy. Infine, viene paventata una perdita di diversificazione: “La raccolta e la condivisione con le aziende di Facebook di dati personali sensibili delle persone fa presagire un ecosistema in cui cesserà di esistere qualsiasi distinzione significativa tra le aziende e WhatsApp”. (segue) (Inn)