India: Alta corte Delhi, governo riferisca risposte WhatsApp a domande su privacy (5)

- WhatsApp ha replicato assicurando che i messaggi personali resteranno crittografati e che le modifiche previste sono finalizzate a rendere più efficace la messaggistica aziendale. “Desideriamo ribadire che questo aggiornamento non amplia la nostra capacità di condividere dati con Facebook. Il nostro scopo è offrire trasparenza e nuove opzioni disponibili di interazione alle imprese affinché possano essere utili ai loro clienti e crescere. WhatsApp proteggerà sempre i messaggi personali con crittografia end-to-end in modo tale che né WhatsApp né Facebook possano vederli”, ha dichiarato alla stampa un portavoce della compagnia. “Stiamo lavorando per far fronte alla disinformazione e restiamo disponibili a rispondere a qualsiasi domanda”, ha aggiunto. (segue) (Inn)