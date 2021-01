India: Alta corte Delhi, governo riferisca risposte WhatsApp a domande su privacy (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Delhi aveva già esaminato un ricorso contro la “privacy policy” di WhatsApp del 2016, presentata da due studenti, Karmanya Singh Sareen e Shreya Sethi, e stabilito che i dati degli utenti che hanno lasciato l’app prima dell’entrata in vigore di quella politica non possano essere utilizzati per nessuno scopo. La sentenza ha soddisfatto solo in parte gli attori, che hanno quindi presentato una lite di pubblico interesse alla Corte suprema. Secondo il sito di informazione giudiziaria “Bar and Bench”, il 5 gennaio WhatsApp ha informato la Corte della nuova policy del 2021. I promotori della lite di pubblico interesse, a loro volta, hanno sostenuto che i nuovi termini violerebbero il diritto fondamentale alla privacy e chiesto che ne venga proibita l’introduzione. (Inn)