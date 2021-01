Camera: domani audizioni su Corte penale internazionale e su sicurezza e salute in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 26 gennaio, la commissione Esteri della Camera svolge le seguenti audizioni: ore 11, David Donat Cattin, segretario generale della rete Parliamentarians for Global Action (Pga), nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, numero 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010; ore 12, in videoconferenza, rappresentanti di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione numero 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)