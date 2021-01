Camera: domani audizioni su Recovery fund in commissione Affari sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 26 gennaio, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 11, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Federazione nazionale Ordini dei Tsrm e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), Federazione Ordini farmacisti italiani (Fofi) e Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop); ore 12.45, Federazione italiana per il superamento dell'handicap (Fish) e Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (Fand). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)