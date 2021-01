Imprese: Patuanelli autorizza 17 accordi per innovazione e sviluppo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta, sono stati approvati il progetto presentato nelle Marche da Hp Composites per lo studio e sviluppo di una nuova generazione di componenti in fibra di carbonio (con piena dimostrazione su linea pilota automatizzata intelligente e flessibile), con un costo pari a circa 9,7 milioni di euro; il progetto Itinere di Proger, presentato in Abruzzo e Sardegna per l’innovazione in tecnologie indossabili e network evoluti di relazioni esperte ad un costo di 8,1 milioni di euro, di cui 2,2 finanziati dal Mise; il progetto Sara presentato in Puglia da Expleo Italia in materia di salute, agricoltura e riconversione ambientale, il cui costo ammonta a circa 9,3 milioni di euro; il progetto di Sicit Group in Veneto per lo studio e messa a punto di prodotti innovativi derivati da scarti di produzione per l’agricoltura del futuro, con un costi di 12,2 milioni; il progetto Smart Bi-Uni Knee di Rejoint in Emilia Romagna, con un costo pari a 9,2 milioni di euro; e il progetto di Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera per una nuova tecnologia di coating anti-fog per teloni di grandi dimensioni in Lombardia, al costo di 5,4 milioni. (Com)