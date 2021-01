Vaccino: Toffanin (FI), governo intervenga per produzione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze in una nota critica l'esecutivo Conte che "a fronte delle mancate consegne dei vaccini, l’unica soluzione che il governo trova per venire a capo del problema è quella di promuovere azioni legali contro Pfizer ed ora Astrazeneca. In realtà in questo modo non tutela la salute degli italiani, perché gli esiti dell’azione sarebbero comunque tardivi rispetto all’esigenza di avere i vaccini necessari in tempi strettissimi. Di fatto - spiega la senatrice azzurra - oltre a non aver mai approntato un vero e proprio piano vaccinale, il governo non ha mai pensato ad un piano B alternativo, essenziale vista la drammaticità della situazione e la precarietà con cui si procede a livello globale. Ora per l’ennesima volta è costretto a rincorrere gli eventi derivati dalla pandemia, quindi con minore efficacia, invece di agire per prevenirli. Non può più attendere oltre: è già tardi ma si deve attivare subito affinché le nostre aziende del settore (che sono leader a livello europeo e mondiale) possano produrre per conto terzi il vaccino e supplire così al deficit produttivo . La Fidia, ad esempio, una grande impresa del padovano che già produce vaccini, si è già resa disponibile in tal senso. Resta il fatto che un governo che non sa agire e reagire con appropriata velocità ed efficacia non è in grado di affrontare una crisi simile e causa danni al Paese”, conclude Toffanin. (Com)