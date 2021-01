Governo: Verini (Pd), sulla giustizia si dia segnale di unità, crisi sarebbe insensata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è complessa e purtroppo è la conseguenza della crisi al buio che Renzi ha voluto aprire, assumendosi una responsabilità enorme. Così Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd, ai microfoni di "Radio Immagina", emittente web del Partito democratico. "E' ineludibile che esistessero dei problemi rilevanti, questioni di primo piano su cui per primo il Pd aveva posto all'attenzione. Ma un conto è cercare di migliorare le cose altro conto è far saltare tutto. La cosa assurda è che ciò avviene in una situazione di emergenza sanitaria e sociale. Il tema dei vaccini, degli ammortizzatori sociali, dei ristori, del Recovery in generale, i fronti su cui agire sono tanti", spiega. "Una crisi senza senso, eppure alcuni temi sollevati da Iv avevano trovato risposta. Ora serve stabilità. Per questo ci rivolgiamo alle forze responsabili che siedono in parlamento a quelli con cui stiamo condividendo un cammino , alle forze europeiste. Un confine però non certo allargabile alle destre. C'è bisogno di un governo autorevole e forte, che non sia vittima di ricatti. Intanto lavoriamo a partire dalla Giustizia: abbiamo una scadenza, quella di mercoledì", aggiunge Verini. (segue) (Com)