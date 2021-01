Governo: Verini (Pd), sulla giustizia si dia segnale di unità, crisi sarebbe insensata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'esponente del Pd "il Recovery fund mette a disposizione tre miliardi per la Giustizia. E' un'occasione irripetibile. Modernizzazione degli uffici giudiziari, digitalizzazione, investimenti sulle risorse umane. E' un'occasione da accompagnare con le riforme. Le riforme del processo civile e del processo penale, si possono approvare in tempi rapidi. Evitiamo i totem, portare il processo penale a sei anni per i tre gradi di giudizio, nei fatti, rende il tema della prescrizione irrilevante. Bonafede dia un segnale e le forze in campo compiano tutte un passo in una direzione comune: la giustizia non sia terreno di scontro politico. Ci si apra alle diverse sensibilità. Si diano segnali di apertura, sui temi delle garanzie, contro la mediatizzazione dei processi. Lotta alla corruzione e rispetto delle garanzie devono andare di pari passo. Serve un patto di legislatura nell'interesse del Paese", conclude Verini. (Com)