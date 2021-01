Polonia: Pkn Orlen non ha in programma l'acquisto di altri media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen non ha in programma l'acquisto di altri media dopo l'editore Polska Press. Lo ha dichiarato il suo presidente, Daniel Obajtek, in un'intervista al quotidiano "Rzeczpospolita". Obajtek ha spiegato che la pubblicazione di giornali è contenuta nello statuto di Orlen e che l'acquisto di Polska Press è nulla più che una transazione d'affari. "Vogliamo sfruttare al massimo le sinergie, allargare le vendite al di là dei carburanti, inclusi prodotti con il nostro marchio, e conquistare nuovi clienti", ha dichiarato il presidente di Orlen. La decisione di assumere il controllo di Polska Press "si iscrive in un grande piano di sviluppo dinamico delle vendite al dettaglio". E' alla luce di questo piano che vanno interpretate anche l'acquisto della società Ruch, storico distributore di stampa periodica, e la creazione di un proprio gruppo editoriale. "Trasferire competenze pubblicitarie all'interno dell'organizzazione non significa solamente ottimizzare i costi. Aggiungeremo servizi di spedizione e ottimizzeremo la logistica in tutte queste aree", ha proseguito Obajtek. Sull'acquisto di Polska Press, il presidente di Orlen reitera che "è avvenuto in modo trasparente, in linea con le norme in vigore". Interrogato se la sua società intenda assumere il controllo dell'emittente radiofonica "Zet", Obajtek ha risposto che il tema non era e non è sul tavolo. (segue) (Vap)