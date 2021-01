Polonia: Pkn Orlen non ha in programma l'acquisto di altri media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisizione del gruppo editoriale Polska Press, precedentemente posseduto dal gruppo tedesco Verlagsgruppe Passau, è stato annunciato il 7 dicembre scorso. Soltanto a fine novembre Orlen aveva acquistato la società di distribuzione di stampa periodica Ruch. Entrambe le decisioni rafforzano la presenza di Orlen nel mercato dei media. L'acquisto di Polska Press dà alla società petrolifera l'accesso a un numero di lettori stimabile intorno ai 17 milioni. Obajtek ha detto più volte che si tratta di un'operazione innocua e che sono eccessivi i timori per la libertà di stampa in Polonia. Già a dicembre il leader del partito di opposizione Piattaforma civica (Po), Borys Budka, ha espresso inquietudine per il fatto che un importante gruppo editoriale finisca nelle mani di una società posseduta dal Tesoro e ha parlato di un rischio di "putinizzazione" dei media del Paese e di una "Budapest a Varsavia". L'acquisto a suo avviso non ha niente a che vedere con lo sviluppo del gruppo petrolifero. "Con i soldi dei polacchi tentano di costruire l'ennesima macchina di propaganda modellata su Tvp", la tv pubblica, ha scritto Budka su Twitter. "Orlen diventa la Gazprom di Diritto e giustizia (PiS)", ha commentato l'ex ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski (Po). (segue) (Vap)