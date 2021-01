Polonia: Pkn Orlen non ha in programma l'acquisto di altri media (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tomasz Chrostny, presidente dell'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori (Uokik), chiamato a esaminare l'operazione di Orlen, ha dichiarato che quest'ultima viene trattata come qualsiasi altra impresa. L'assenso del Uokik è subordinato al solo scopo di tutelare la concorrenza ed evitare tendenze monopolistiche. L'Ufficio insomma esamina quali conseguenze può avere sul mercato dei media l'acquisto di Polska Press e quali potranno essere i suoi effetti economici. Esula invece dalle sue competenze qualsivoglia giudizio emesso sulla base di "categorie metodologicamente indeterminate come il pluralismo dei media e la libertà di parola", evidenzia Chrostny. "Come presidente del Uokik non posso decidere soggettivamente di prendere in considerazione criteri aggiuntivi che non fanno riferimento alla valutazione degli effetti economici di una concentrazione. Se lo facessi indubbiamente violerei la legge", ha continuato. (Vap)