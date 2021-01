Imprese: UniCredit riconosciuta Top Employer Europe 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quarto anno consecutivo UniCredit è stata ufficialmente certificata da Top Employers Institute riconfermandosi a livello di gruppo come il miglior posto in cui lavorare. La banca - si legge in una nota - ha ottenuto questo riconoscimento grazie alla certificazione locale Top Employers conseguita in cinque Paesi in Europa: Austria, Italia, Germania, Ungheria e Russia. Ogni anno, la ricerca annuale condotta da Top Employers Institute attesta le migliori aziende che hanno come obiettivo quello di porre le loro persone al primo posto attraverso eccezionali politiche nel campo delle risorse umane. La certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende premiate in base alla loro partecipazione e ai risultati raggiunti attraverso un sondaggio sulle migliori pratiche HR. La ricerca comprende sei macroaree delle risorse umane e venti categorie come, tra le altre, People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion. “Ricevere anche quest’anno la certificazione Top Employers Europe dimostra come, anche in momenti complessi e difficili come quello che stiamo vivendo, UniCredit continui a sostenere lo sviluppo delle sue persone, creando un ambiente di lavoro positivo, dove tutti i dipendenti possano sentirsi pienamente coinvolti e contribuire al successo del Gruppo”, ha affermato Paolo Cornetta, Head of Group Human Capital. (Com)