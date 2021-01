Milano: cerca di partire per Londra da Linate con passaporto falso, polizia arresta 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 22 gennaio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 23 anni per il possesso di documenti falsi, all'aeroporto di Milano Linate. I poliziotti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, venerdì pomeriggio, durante i controlli dei voli in partenza per Londra, hanno arrestato il cittadino albanese, il quale aveva esibito una carta d'identità e una patente spagnola contraffatti. L'agente, durante il controllo, ha posto alcune domande in lingua spagnola alle quali il passeggero non è riuscito a rispondere; successivamente, i documenti sono stati sottoposti ad accertamenti più approfonditi, anche mediante l'utilizzo di strumentazione tecnica in dotazione, all'esito del quale ne è stata accertata la contraffazione. Posto davanti all'evidenza, il passeggero ha dichiarato di essere cittadino albanese, di aver attraversato la frontiera Schengen in Ungheria e di essere arrivato in Italia dopo aver soggiornato in vari paesi Ue esibendo carte d'identità false. Sottoposto a rito direttissimo per il reato di possesso di documenti falsi, il giudice, considerata la gravità dei fatti e la personalità del soggetto, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. (Com)