Arabia Saudita: Usa e Gb condannano attacco Houthi su Riad

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e il ministro degli Esteri del Regno Unito hanno condannato l'attacco missilistico e con droni bomba condotto dai ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, sulla capitale dell'Arabia Saudita, Riad, il 23 gennaio scorso. Gli Stati Uniti hanno affermato in una nota che aiuteranno il suo alleato Arabia Saudita a difendersi dagli attacchi sul suo territorio. “Gli Stati Uniti condannano fermamente l'ultimo attacco a Riad. Stiamo raccogliendo ulteriori informazioni, ma sembra che sia stato un tentativo finalizzato a prendere di mira i civili. Tali attacchi violano il diritto internazionale e minano tutti gli sforzi per promuovere la pace e la stabilità", ha detto Ned Price, un portavoce del Dipartimento di Stato a Washington. "Mentre lavoriamo per allentare le tensioni nella regione attraverso una diplomazia di principio, anche ponendo fine alla guerra in Yemen, aiuteremo anche il nostro partner Arabia Saudita a difendersi dagli attacchi sul suo territorio e costringeremo coloro che tentano di minare la stabilità", ha aggiunto Price. Poco dopo è intervenuto anche Dominic Rennie Raab, Primo Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito, il quale in un messaggio su Twitter ha commentato: "I tentativi di attacchi aerei di ieri a Riad, che hanno minacciato la morte, sono profondamente preoccupanti. Condanniamo fermamente questi attacchi e sosteniamo i nostri partner sauditi".(Res)