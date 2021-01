Governo: Caldoro, non ci sono i numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che sia utile agli italiani un Governo forte, capace di risolvere i problemi. I numeri non ci sono e non si può andare a raccoglierli come sta avvenendo in queste ore: un mercimonio abbellito dal 'senso di responsabilità'. La cosa più saggia quando manca un alleato è quello delle dimissioni dell'esecutivo". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo dell'Opposizione in Consiglio Regionale, intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi Caldoro è sceso sulle questioni regionali, a partire dalla sanità: "Al Cardarelli è nota la situazione perché non funziona la programmazione sanitaria. Non si possono abbandonare manager e operatori. Se questa è la situazione la Regione evidentemente non fa il suo mestiere".(Ren)