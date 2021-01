Imprese: Maire Tecnimont e Bureau Veritas insieme per unico sistema gestione Sa8000 a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto dei diritti umani, tutela della persona e promozione del suo benessere: è grazie al forte impegno su questi valori fondamentali che il Gruppo Maire Tecnimont ha ricevuto da Bureau Veritas Italia la certificazione multisito in accordo allo standard Sa 8000:2014. Un traguardo ambizioso, si legge in una nota, risultato di un complesso lavoro di coordinamento tra le varie entità del Gruppo che erano già certificate singolarmente Sa8000, e in particolare quelle con sedi in Italia (Tecnimont, Kinetics Technology, Mst Manutenzioni e Servizi Tecnici), in Germania (Tpi Gmbh), nonché nei Paesi Bassi (Stamicarbon Bv). Oggi, prosegue la nota, grazie alla collaborazione di Bureau Veritas Italia Maire Tecnimont estende oltre i confini nazionali la certificazione di responsabilità sociale Sa8000 confermandosi ancora una volta pioniere nel cambiamento: la certificazione valorizza le sinergie tra le diverse realtà aziendali, che condividono un solido nucleo di valori di Gruppo, primo fra tutti la tutela e la crescita delle persone, il primo asset al centro del business di Maire Tecnimont in ogni paese in cui opera. La certificazione permette al Gruppo di uniformare procedure e metodi, ottimizzare i tempi di audit e rafforzare le dinamiche di scambio con la catena di fornitura, aumentando la competitività sul mercato delle singole entità e del Gruppo nel suo complesso. (segue) (Com)