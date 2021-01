Imprese: Maire Tecnimont e Bureau Veritas insieme per unico sistema gestione Sa8000 a livello internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La certificazione che abbiamo ricevuto oggi rappresenta un nuovo grande traguardo: è un altro passo fondamentale nel nostro percorso volto a garantire la massima attenzione alla tutela di tutte le persone che hanno in comune il Dna di Maire Tecnimont e ne condividono i valori, e allo stesso tempo rafforza il nostro impegno verso tutta la catena di fornitura, elementi imprescindibili per una azienda che crede fermamente nel proprio codice etico: con questo risultato valorizziamo l’importante lavoro svolto negli anni precedenti e che ha portato all'implementazione di sistemi di gestione robusti e maturi da parte di ciascuna delle società incluse nel perimetro di certificazione”, ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont. “Nella lunga storia della certificazione Sa8000, per anni i certificati non potevano varcare le frontiere e si limitavano al perimetro nazionale: oggi, le nuove regole previste dal Sai e dal Saas prevedono la possibilità di abbracciare in un unico certificato siti appartenenti a diversi paesi, a condizione che vi sia una regia unica, centralizzata, capace di garantire un efficace e omogeneo sistema di gestione della responsabilità sociale”, ha aggiunto Diego D’amato, presidente e amministratore delegato di Bureau Veritas Italia. “La grande sfida di Maire Tecnimont è stata ricomporre sotto un’unica cabina di regia le diverse certificazioni Sa8000 che già esistevano sulle singole società del gruppo: Bureau Veritas è particolarmente orgogliosa di aver certificato questo sistema pionieristico, rendendo merito alla grande capacità organizzativa e all’impegno sui valori, che non conosce frontiere geografiche”, ha concluso. (Com)