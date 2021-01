Sardegna: chiesta al ministero della Salute revoca zona arancione, Nieddu, "parametri migliorati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo provando a convincere il ministro della Salute Speranza a fare un passo indietro e a far rientrare la Sardegna in zona gialla: non ha alcun senso metterci in zona arancione, per cui ci auguriamo che quanto prima il ministro possa firmare una nuova ordinanza sulla base della situazione attuale e non della settimana dall'11 al 17 gennaio anche se al momento non sembra propenso verso questa soluzione". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu che ha sottolineato di aver appreso solo lo scorso venerdì del cambio di zona per l'isola. "Abbiamo inviato solo sabato – spiega l'assessore – il dato sulle nuove terapie intensive, non appena sono state aperte". A parlare di "prevaricazione del Governo" è il capogruppo del Partito sardo d'Azione Franco Mula. L'esecutivo, secondo Mula avrebbe "ignorato, spinto da motivazioni persecutorie politiche e non scientifiche, un altro piccolo grande miracolo di efficienza della sanità sarda come la creazione di 30 nuovi posti di terapia intensiva a Sassari". "Le decisioni prese da Roma sono dettate esclusivamente dai dati inviati dalla Regione", ha detto, invece la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, mentre per Romina Mura, deputata del Partito Democratico "se la Regione ora ha dati diversi rispetto a quelli inviati venerdì, li integri e li corregga e consenta al ministro di fare una nuova valutazione. Il problema si può risolvere". (Rsc)