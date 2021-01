Milano: presunto omicida escort-trans a processo, difesa chiede perizia su vizio di mente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a carico di Cristian Losso, imputato per l'omicidio volontario aggravato dalle crudeltà e le sevizie di Emanuel Alves Rabacchi, trans-escort brasiliana uccisa con oltre 80 coltellate il 20 luglio 2020 in via Plana, zona piazzale Firenze. L'avvocato Davide Montani, legale del bancario di 42 anni, ha chiesto alla corte di disporre una perizia sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto depositando una copiosa documentazione preliminare sullo stato psichico di Losso. Richiesta al quale si è opposto il pm Isidoro Palma che non ha ravvisato un "nesso eziologico" tra lo "stato depressivo di Losso" e la sua "capacità di intendere e di volere". Il collegio, presieduto da Ilio Mannucci Pacini, si è riservato di disporre la perizia all'esito dell'istruttoria dibattimentale. La prossima udienza è stata fissata il prossimo due febbraio quando verranno sentiti i primi teste dell'accusa, tra cui un maresciallo dei Carabinieri. Losso è imputato anche per "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" perché avrebbe acceso i fornelli del gas della cucina della vittima nel tentativo di far esplodere l'appartamento per cancellare le tracce dell'omicidio. (segue) (Rem)