Milano: presunto omicida escort-trans a processo, difesa chiede perizia su vizio di mente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle indagini degli investigatori dell'Arma di Milano, coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio e il sostituto Isidoro Palma, a incastrare il dipendente bancario di 42 anni, fermato quattro giorni dopo l'omicidio, sarebbero state le telecamere di sicurezza della zona che lo hanno ripreso il giorno in cui è stato scoperto il cadavere di Rabacchi entrare due volte a distanza di poco tempo nel palazzo dove abitava la vittima. Secondo l'ipotesi investigativa Losso avrebbe commesso l'omicidio dopo una serata a base di alcol e droga che sarebbe degenerata per presunto debito di 500 euro che l'uomo aveva con "Manuela'. Dopo l'efferato delitto Losso sarebbe poi tornato nell'appartamento per eliminare le prove accendendo i fuochi del piano cucina nel tentativo di causare un'esplosione. (Rem)