Cina: Pechino, azioni Usa nel Mar Cinese Meridionale non "fanno bene alla pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti inviano navi e aerei nel Mar Cinese Meridionale per "mostrare i muscoli" e questo non fa bene alla pace. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, dopo che gli Usa hanno inviato nel fine settimana la portaerei Uss Theodore Roosevelt nel Mar Cinese Meridionale in risposta a una flotta di 13 aerei militari di Pechino entrata nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. Lo ha reso noto in un comunicato il Comando delle forze Usa per l'Indo-Pacifico, spiegando che il gruppo d'attacco della Roosevelt "è in dispiegamento programmato verso la Settima flotta Usa per assicurare la libertà dei mari" e sta conducendo "operazioni di sicurezza marittima, che includono missioni di volo, esercitazioni navali e addestramento coordinato tra unità di superficie e unità aeree". Le autorità militari statunitensi non precisano se la mossa sia legata alla dimostrazione di forza della Cina, ma l'invio della portaerei nell'area sembra in ogni caso mandare un implicito messaggio alla Cina a pochi giorni dall'inaugurazione del mandato del nuovo presidente Joe Biden. La Roosevelt, come mostrato dalle immagini satellitari, è già transitata ieri attraverso il Canale di Bashi, tra Taiwan e le Filippine, potenzialmente alla portata dei missili anti-nave cinesi Yj-12, di cui alcuni degli aerei che hanno sorvolato ieri lo spazio aereo di Taiwan sono dotati.(Cip)