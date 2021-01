Trieste: tentato omicidio, arrestato 57enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione operativa della compagnia di via Hermet hanno rintracciato un 57enne triestino destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali dalla Procura Generale della Repubblica di Trieste. Deve scontare una pena di quattro anni, nove mesi e tredici giorni di reclusione per tentato omicidio aggravato. La condanna è relativa a un episodio verificatosi in un locale del centro di Trieste nel novembre 2013. Dopo una lite nata per futili motivi con un altro avventore, l’uomo si era allontanato dal locale, ripresentandosi poco dopo armato di un coltello con il quale ha inflitto cinque fendenti alla vittima, provocandogli lesioni serie. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato al Coroneo. (Ren)