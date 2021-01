﻿Regeni: Tofalo, verità è atto dovuto a famiglia, Italia e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento 5 stelle, in una nota ricorda che "Giulio Regeni veniva rapito a Il Cairo cinque anni fa. Fu poi barbaramente torturato e ucciso. Un episodio orribile. Una vicenda - aggiunge - delicata che continua ad avere tante zone d'ombra. È tassativo fare chiarezza, ricostruire le responsabilità e fare giustizia. Un atto dovuto nei confronti della famiglia, dell'Italia e dell'Unione europea. Ci aspettiamo una risposta adeguata da parte della autorità egiziane. In questo doloroso anniversario, rinnovo la mia vicinanza ai genitori di Giulio che in questi anni hanno sempre avuto la forza di andare avanti per cercare la verità. Grazia alla Procura di Roma e alla Commissione parlamentare sulla morte di Giulio Regeni per il lavoro che stanno svolgendo", conclude Tofalo. (Com)