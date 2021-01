Sanità: il "Modello Cilento" nel Piano nazionale Prevenzione 2020-2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La bellezza delle immagini di questo volume testimoniava ulteriormente l'eccezionale longevità in buona salute della popolazione cilentana - ha precisato il parlamentare -. Inoltre, a conferma di tale evidenza, vi erano in corso approfonditi studi scientifici nazionali ed internazionali in fase avanzata. Per questo, sin da subito, ho intrapreso un percorso politico-istituzionale per cogliere l'opportunità di elevare a modello l'evidenza sopra descritta in quanto coerente con la mia idea complessiva di Salute". Nell’ottobre 2019 il deputato del Movimento 5 Stelle prese parte al convegno "Cilento Science 2019" in qualità di relatore: "Nel corso di quell'evento furono definitivamente confermati gli entusiasmanti risultati preliminari relativi allo studio sulla longevità nel Cilento, condotti in collaborazione tra l'Università La Sapienza di Roma, l'Università di San Diego in California e la Lund di Malmoe in Svezia - ha affermato Provenza -. Ecco perché con determinazione ed assoluta abnegazione ho proposto al Dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute di inserire nel Piano nazionale della Prevenzione 2020-2025 un'integrazione specifica. Questo risultato mi inorgoglisce e rafforza la convinzione e l'entusiasmo nel proseguire un percorso di concretezza e di efficacia che consenta di delineare un nuovo modello di sanità". (Ren)