Regeni: Palazzotto (Leu), impegno quotidiano per ottenere verità e giustizia

- "Cinque anni fa oggi, al Cairo, alle 19.41 Giulio Regeni inviava l'ultimo messaggio e pochi minuti dopo il suo cellulare avrebbe agganciato, un'ultima volta, il ripetitore all'interno della stazione metropolitana di Dokki. Sono quelli gli ultimi minuti, o i primi, di un lungo inferno che il regime egiziano ha brutalmente inflitto al giovane ricercatore italiano. Un inferno che è andato mostruosamente oltre il rapimento, la tortura e la barbara uccisione di Giulio, perchè prolungato da omissioni, depistaggi e colpevoli menzogne". Lo scrive in una nota Erasmo Palazzotto (Leu), presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. "Un viaggio infernale - aggiunge - che continua ancora oggi, cinque anni dopo quel maledetto 25 gennaio e che potremo considerare chiuso, almeno su un piano giudiziario, solo il giorno in cui l'Egitto deciderà di collaborare. Davanti a un crimine così grande e così brutale, non possiamo che continuare ad impegnarci, ogni giorno, per ottenere Verità e Giustizia sostenendo la grande battaglia di civiltà che i genitori di Giulio quotidianamente conducono. Per questo - conclude - oggi alle 19.41, invito tutte e tutti ad unirsi all'iniziativa lanciata dalla famiglia Regeni per chiedere con cartelli, striscioni, foto, braccialetti, fiaccole, video, verità e giustizia per Giulio".(Com)