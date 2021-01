Ricerca: Ingv, è online il nuovo sito web del progetto europeo Savemedcoasts-2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online il sito web ufficiale di Savemedcoasts-2 (Sea Level Rise Scenarios along the Mediterranean Coasts-2), la seconda fase operativa del progetto europeo Savemedcoasts inaugurata nel dicembre dello scorso anno. Stando al relativo comunicato stampa il progetto, coordinato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e finanziato dalla direzione generale per la protezione civile e gli aiuti umanitari dell'Unione europea, ha l'obiettivo di prevenire gli effetti dell'aumento del livello del mare attesi entro il 2100 a causa dei cambiamenti climatici e di sostenere le popolazioni costiere che dovranno far fronte a questo fenomeno. In particolare, prosegue la nota, Savemedcoasts-2 si concentrerà sullo studio di alcuni dei principali delta fluviali e delle zone lagunari del Mediterraneo, dove la subsidenza naturale e di origine antropica accelera gli effetti dell'avanzamento del mare, con conseguenti maggiori rischi di sommergere tratti costieri ad alto valore naturale ed economico. Gli scenari futuri dell'aumento del livello del mare nei prossimi decenni, spiega la nota, sono fondamentali per la conoscenza dei rischi connessi affinché la popolazione e i soggetti politici siano pronti ad affrontare questi cambiamenti anche attraverso campagne mirate di sensibilizzazione e di educazione. Il nuovo sito web si propone, quindi, sia come strumento attivo di divulgazione che come canale preferenziale di informazione per i cittadini e gli stakeholders con ruoli decisionali sulle attività del progetto e sul fenomeno dell'innalzamento del livello del mare e sugli effetti ad esso connessi.(Com)