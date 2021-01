© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati 5 anni dal giorno in cui Giulio Regeni fu rapito e poi ucciso. Per la sua famiglia e per il nostro Paese è doveroso chiedere verità e giustizia. Non possiamo permetterci di dimenticare quello che è successo". Lo scrive su Twitter la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani, del Partito democratico. (Rin)