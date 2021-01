Imprese: Eni gas e luce entra nel mercato iberico, accordo per acquisizione di Aldro Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni gas e luce entra nel mercato iberico dell’energia attraverso l’acquisizione di Aldro Energía: l’operazione è stata perfezionata oggi con la firma di un accordo tra Eni gas e luce e Grupo Pitma per l’acquisizione del 100 per cento di Aldro Energía Y Soluciones, attiva nel mercato della vendita di energia elettrica, gas e servizi a clienti residenziali, piccole e medie imprese e grandi aziende. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo prevede inoltre l’acquisizione del 100 per cento della società di servizi Instalaciones Martìnez Dìaz. “Quest’operazione permette a Eni gas e luce di ampliare la sua presenza nel mercato europeo, che sarà centrale nella strategia di sviluppo delle proprie attività: la società ha infatti l’obiettivo di accrescere il proprio portafoglio, raggiungendo gli 11 milioni di clienti al 2023 a cui offrire non solo gas ed energia elettrica, ma tutta la propria gamma di servizi legati alla casa e all’energia”, ha commentato Alberto Chiarini, amministratore delegato Eni gas e luce. (segue) (Com)