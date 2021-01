Imprese: Eni gas e luce entra nel mercato iberico, accordo per acquisizione di Aldro Energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni gas e luce, prosegue la nota, vuole contribuire attivamente all’espansione di business di Aldro Energía portando anche le proprie competenze nei settori della riqualificazione energetica, promuovendo un uso migliore dell’energia tramite servizi per l’efficientamento energetico di condomini e abitazioni, fotovoltaico e mobilità elettrica. Grazie a importanti partnership e acquisizioni strategiche, Eni gas e luce offre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti e servizi per l’efficienza energetica che vanno oltre la fornitura di gas ed energia elettrica, con l’obiettivo di fornire soluzioni altamente professionali e sostenibili per contribuire concretamente alla transizione energetica in corso. L’ingresso in Spagna e in Portogallo, spiega la nota, aggiunge quindi un importante tassello all’attuale presenza di Eni gas e luce in Europa: oltre alla penisola iberica la società opera, attraverso le sue controllate, in Francia con Eni Gas and Power France, in Grecia con Zenith e in Slovenia con Adriaplin. L’operazione sarà perfezionata al ricevimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. (Com)