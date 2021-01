Inps: Lollobrigida (Fd'I), su cig ancora un clamoroso fallimento di Tridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, in una nota critica l'Inps e denuncia: "Oltre un milione di lavoratori ancora in attesa della cassa integrazione e 200mila pratiche in giacenza. Numeri terrificanti e destinati a crescere considerando anche le domande riferite al mese di dicembre. Nonostante il clamoroso fallimento, Tridico resta alla guida dell'Inps". Secondo l'esponente di Fd'I "troppe le persone che attendono la cassa Covid, dopo la chiusura dell'Italia per fronteggiare la pandemia, ma lui non accenna a chiedere scusa e non si schioda dalla poltrona. Dopo il disastro informatico del sito Inps, dopo il caos sul bonus delle Partite IVA, ancora gravissime inadempienze: tutto questo è vergognoso e inaccettabile", conclude. (Com)