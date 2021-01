Regeni: Mattarella, attendiamo piena e adeguata risposta da autorità egiziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al caso di Giulio Regeni "l’azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità, che, presto, saranno sottoposte al vaglio di un processo, per le conseguenti sanzioni ai colpevoli. Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine, senza sosta, dalla nostra diplomazia". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cinque anni dalla scomparsa del giovane ricercatore friulano, rapito il 25 gennaio 2016 a Il Cairo. "In questo doloroso anniversario rinnovo l’auspicio di un impegno comune e convergente per giungere alla verità e assicurare alla giustizia chi si è macchiato di un crimine che ha giustamente sollecitato attenzione e solidarietà da parte dell’Unione Europea. Si tratta - aggiunge il capo dello Stato - di un impegno responsabile, unanimemente atteso dai familiari, dalle istituzioni della Repubblica, dalla intera opinione pubblica europea".(Com)