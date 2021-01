Roma: Raggi, con strade nuove stiamo riqualificando via di Tor Carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avete mai percorso via di Tor Carbone? Si tratta di una strada strategica nel Municipio VIII, a Roma Sud. Percorrendola ci si può spostare dal quartiere di Fonte Meravigliosa a Capannelle, raggiungendo due diversi quadranti della Capitale con un grande risparmio di tempo". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. È anche una delle strade che affaccia sul Parco dell’Appia Antica, una magnifica riserva naturale, unica al mondo, nel cuore della nostra città - spiega -. Con strade nuove abbiamo iniziato a riqualificarla partendo dalla pulizia della vegetazione ai lati della carreggiata, controllando tutte le caditoie e i tombini per prevenire gli allagamenti durante le piogge - aggiunge Raggi -. Poi ci occuperemo di riqualificare l’asfalto e la segnaletica, con un’operazione che stiamo portando avanti anche in via Erode Attico e su un tratto di via Appia Pignatelli", conclude. (Rer)