© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato l'incontro sul Recovery plan tra il governo e Confindustria. Al vertice, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, partecipano i ministri Stefano Patuanelli (in presenza), Roberto Gualtieri, Fabiana Dadone, Giuseppe Provenzano, Nunzia Catalfo, Paola Pisano e Enzo Amendola (in video). Collegato in videoconferenza anche il presidente degli industriali, Carlo Bonomi. (Rin)