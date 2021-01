Energia: Russia, ministero propone annullamento multe per fonti rinnovabili causa pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove centrali eoliche e solari, nonché piccole centrali idroelettriche sono in costruzione in Russia con contratti di fornitura di energia della durata di 15 anni. Allo stesso tempo, l'investitore è obbligato a commissionare l'impianto in tempo, pena l'addebito di una sanzione del 25 del pagamento. Enel Russia è riuscita a ottenere una dilazione nei pagamenti delle sanzioni per il parco eolico nella regione di Rostov, motivando i ritardi con le limitazioni imposte per contenere la pandemia. (Rum)