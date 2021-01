Ue: Borrell, a Consiglio oggi Russia, Turchia e caso Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea avrà oggi anche una discussione sull'omicidio del ricercatore italiano, Giulio Regeni. Lo ha detto in entrata ai lavori l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Il primo tema dell'agenda è la Russia e "i preoccupanti eventi" perché "questa ondata di detenzioni è qualcosa che ci preoccupa molto così come la detenzione dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj", ha detto. "Secondo, le relazioni con la Turchia" e la "cooperazione con la nuova amministrazione Usa". Terzo argomento sarà la diffusione del Covid nei Paesi terzi, soprattutto in Africa e nei Balcani, e "parleremo anche di Giulio Regeni, lo studente italiano ucciso al Cairo". Nella riunione si parlerà anche della situazione della pandemia in Asia e delle relazioni con il Regno Unito, "Paese terzo". (Beb)