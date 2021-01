Energia: Spagna, al via domani asta governo da 20 GW di energie rinnovabili fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il governo spagnolo avvierà la gara per mettere all'asta 20 GW di energie rinnovabili fino al 2025 ed Endesa, appartenente al gruppo Enel, Naturgy, Repsol e Iberdrola saranno le principali aziende protagoniste. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'esecutivo prevede di mettere all'asta almeno 8,5 GW di energia eolica, 10 GW di fotovoltaica, 500 MW di solare termica, 380 MW di biomassa e 60 MW di altre tecnologie, come biogas, idroelettrico o maree (vedi grafico). Il periodo massimo di consegna dell'energia impegnata è di 12 anni per le tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche, eoliche e idroelettriche onshore e offshore e di 15 anni per le tecnologie a biomassa, biogas e bioliquido. Endesa, Naturgy, Acciona e Forestalia hanno confermato a "Cinco Dias" che presenteranno vun'offerta per una parte delle quota messa all'asta, mentre Iberdrola ha preferito non commentare. (Spm)