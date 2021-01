La campagna vaccinale slitta di oltre 4 settimane, da oggi priorità ai richiami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato di gravi ricadute dirette sulla vita e sulla salute dei cittadini e con queste motivazioni ha annunciato azioni legali contro AstraZeneca per la riduzione della fornitura di vaccini anti-Covid. A partire da oggi, la priorità sarà data ai richiami.Le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca “faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80 e di circa sei-otto settimane per il resto della popolazione" ha spiegato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha aggiunto che da oggi le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima. Il ritardo di Pfizer, ha aggiunto, "è legato all'adeguamento dell'industria, l'azione legale ha un razionale per ricevere le dosi nei tempi rispettati, ma la stessa Pfizer ha dichiarato che recupererà e il problema sarà superato".Il presidente Conte, in un post su Facebook, ha ricordato che "il nostro piano vaccinale, approvato dal Parlamento italiano e ratificato anche in Conferenza Stato-Regioni, è stato elaborato sulla base di impegni contrattuali liberamente assunti e sottoscritti dalle aziende farmaceutiche con la Commissione europea. Questi rallentamenti delle consegne costituiscono gravi violazioni contrattuali, che producono danni enormi all’Italia e agli altri Paesi europei". Conte che ha quindi spiegato di procedere esattamente come per Pfizer-Biontech "per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale”.Il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha annunciato che entro la fine di marzo, tra le dosi di Moderna, Pfizer e AstraZeneca ''dovremmo avere 15 milioni di dosi'' di vaccino. Intanto, Pfizer ha fatto sapere che dalla prossima settimana la fornitura del vaccino tornerà a regime, con un aumento a partire dal 15 febbraio. L’obiettivo è di arrivare alla messa a disposizione di due miliardi di dosi a livello mondiale entro la fine dell'anno.Intanto, sono 1.379.124 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino nel nostro Paese, mentre ammonta a 100.863 il numero di chi ha ricevuto anche la seconda somministrazione. (Rin)