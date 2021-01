Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi assiste all'esposizione di un manifesto con il ritratto di Patrick Zaki sulla facciata di Palazzo Senatorio. Piazza del Campidoglio (ore 15)- Assemblea capitolina. L'Aula si riunisce in seconda convocazione esclusivamente per il voto sulla delibera d'iniziativa popolare inerente alla gestione dei beni comuni. La seduta si tiene in streaming ed è trasmessa sul sito di Roma Capitale (ore 14) (segue) (Rer)